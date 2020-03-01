Гончарук таємно зустрівся в ресторані з Єрмаком: фото, відео



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Олексій Гончарук таємно зустрівся в ресторані з Андрієм Єрмаком Фото: Крістофер Міллер

Зустріч пройшла сьогодні, 1 березня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук таємно провів зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в київському ресторані в Києві.

Зустріч пройшла сьогодні, 1 березня.

Журналіст Крістофер Міллер також опублікував у Twitter фото зустрічі Гончарука з Єрмаком.

Телеграм-канал УП. Off the record опублікував відео зустрічі.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.