Виглядає, як старенький дідусь, - матір Балуха шокована станом сина



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Володимир Балух

«Коли ми з ним розмовляли, поруч стояв поліцейський»

Матір політв'язня Володимира Балуха, який продовжує безстрокове голодування, відвідала сина в ізоляторі тимчасового тримання в Роздольному на території окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.

За словами матері, Володимир дуже погано виглядає.

«Худий, страшний такий. Скелет. Один скелет. Виглядає, як старенький дідусь. Він ніколи мені не скаже, що з його здоров’ям щось негаразд. Ніколи. Я знаю, що він хворів, і поперек в нього болів, і нога, і взагалі все було погано. Але мені він казав, що все гаразд. Коли ми з ним розмовляли, поруч стояв поліцейський, а при ньому він нічого такого не скаже», - розповіла Наталя Балух.

Матір політв’язня повідомила, що Володимир майже не приймає їжу, тільки іноді їсть кисіль з вівсянки і сухарі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха.

Як відомо, Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.

Нагадаємо, в Криму підконтрольний РФ Роздольненський районний суд засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. У вироку суддя озвучила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».