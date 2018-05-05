«Він нам не цар»: у Самарі протестувальники вийшли з прапорами Вірменії
- Сьогодні, 14:15
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У Пермі активісти вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!»
У місті Самара в рамках всеросійської акції опозиціонерів «Він нам не цар» на вулиці вишли активісти не лише з російськими, а з Вірменськими прапорами. Організатор - Олексій Навальний.
Крім того, у Пермі активісти також вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!».
Як повідомлялось, у Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників.
У Красноярську затримали щонайменше 150 учасників акції, повідомляють її організатори.