  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Він нам не цар»: у Самарі протестувальники вийшли з прапорами Вірменії

    У Пермі активісти вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!»
     У місті Самара в рамках всеросійської акції опозиціонерів «Він нам не цар» на вулиці вишли активісти не лише з російськими, а з Вірменськими прапорами. Організатор - Олексій Навальний. Крім того, у Пермі активісти також вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!». Як повідомлялось,
    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка

    У Пермі активісти вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!»

     У місті Самара в рамках всеросійської акції опозиціонерів «Він нам не цар» на вулиці вишли активісти не лише з російськими, а з Вірменськими прапорами. Організатор - Олексій Навальний.

    Крім того, у Пермі активісти також вийшли з вірменськими прапорами і періодично скандують «Хочемо як у Вірменії!».

    Як повідомлялось, у Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників. 

    У Красноярську затримали щонайменше 150 учасників акції, повідомляють її організатори.

     

    Читайте також
    Росія акція Вірменія активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ