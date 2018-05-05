У Росії почалися масові затримання учасників акції «Він нам не цар»

У Красноярську затримали щонайменше 75 учасників акції, повідомляють її організатори

У Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників. Про це повідомляє канал YouTube опозиціонера Олексія Навального. У Красноярську затримано щонайменше 75 людей, у Якутську 80, повідомляють організатори акції. У Челябинську між окремими групами людей



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YouTube канал Олексія Навального Акції протесту у Росії

У Красноярську затримали щонайменше 75 учасників акції, повідомляють її організатори

У Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників. Про це повідомляє канал YouTube опозиціонера Олексія Навального.

У Красноярську затримано щонайменше 75 людей, у Якутську 80, повідомляють організатори акції. У Челябинську між окремими групами людей розташувалася поліція, не даючи їм об’єднатися.

Два заздалегідь підготовлених ОМОНом автобуса в Якутську виявилися повністю забиті людьми. Про це пише «Сибір Реалії». Під час затримань поліцейські нібито активно застосовували фізичну силу.

Срочно! Нашего сотрудника Даниила Маркелова избили в отделении полиции №1. Угрожали и разбили телефон.



Телефоны отделения: 266–09–19, 227–44–55. Звоните и спрашивайте, за что забрали Даниила и какое право имеют сотрудники полиции применять силу к задержанному. pic.twitter.com/EYzfcWypuQ — Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) 5 травня 2018 р.

У Томську після закінчення ходи і мітингу, не санкціонованих місцевою владою, поліція затримала керівника штабу опозиціонера Навального Ксенію Фадєєву. Про інші затримання поки невідомо.

У Барнаулі поліція затримала декілька учасників акції «Він нам не цар», що зібралися в міському гайд-парку, де за законом акції можна проводити без узгодження.

В Уфі поліція і активісти намагаються перекричати одне одного у мегафон. Правоохоронці повідомляють про неузгодженість проведення акції із органами місцевого самоуправління і просять декілька тисяч учасників акції розійтися.

Як повідомляв «Главком», акції «Він нам не цар» проходять 5 травня в десятках російських міст. Вони приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня.