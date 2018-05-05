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    У Росії почалися масові затримання учасників акції «Він нам не цар»

    У Красноярську затримали щонайменше 75 учасників акції, повідомляють її організатори
    У Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників. Про це повідомляє канал YouTube опозиціонера Олексія Навального. У Красноярську затримано щонайменше 75 людей, у Якутську 80, повідомляють організатори акції. У Челябинську між окремими групами людей
    • Сьогодні, 12:21
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    Акції протесту у Росії
    YouTube канал Олексія Навального
    Акції протесту у Росії

    У Красноярську затримали щонайменше 75 учасників акції, повідомляють її організатори

    У Росії під час проведення масових акцій проти інавгурації Володимира Путіна відбуваються масові затримання її учасників. Про це повідомляє канал YouTube опозиціонера Олексія Навального.

    У Красноярську затримано щонайменше 75 людей, у Якутську 80, повідомляють організатори акції. У Челябинську між окремими групами людей розташувалася поліція, не даючи їм об’єднатися.

    Два заздалегідь підготовлених ОМОНом автобуса в Якутську виявилися повністю забиті людьми. Про це пише «Сибір Реалії». Під час затримань поліцейські нібито активно застосовували фізичну силу.

    У Томську після закінчення ходи і мітингу, не санкціонованих місцевою владою, поліція затримала керівника штабу опозиціонера Навального Ксенію Фадєєву. Про інші затримання поки невідомо.

    У Барнаулі поліція затримала декілька учасників акції «Він нам не цар», що зібралися в міському гайд-парку, де за законом акції можна проводити без узгодження.

    В Уфі поліція і активісти намагаються перекричати одне одного у мегафон. Правоохоронці повідомляють про неузгодженість проведення акції із органами місцевого самоуправління і просять декілька тисяч учасників акції розійтися.

    Як повідомляв «Главком», акції «Він нам не цар» проходять 5 травня в десятках російських міст. Вони приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня.

    Росія акція Олексій Навальний
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