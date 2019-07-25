Безпеці у Чорноморському регіоні загрожує російський GPS-спуфінг - експерт



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Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар Фото Станіслава Груздєва, Главком

США варто розробити систему моніторингу спуфінг-атак для виявлення фактів втручання у роботу GPS-систем

Станом на липень 2019 року безпекова ситуація у Чорноморському регіоні оцінюється як нестабільна. Існують ризики її подальшого погіршення. Однією із загроз є підміна GPS даних окупантами. США варто розробити систему моніторингу спуфінг-атак для виявлення фактів втручання у роботу GPS-систем. Таку думку висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Під окупацією Російської Федерації залишаються частини територій країн, які відносяться до Чорноморського регіону: Абхазія і південна Осетія (Цхінвальський район , Грузія), Придністров’я (Молдова), АР Криму, місто Севастополь, частина Луганської і Донецької областей (Україна).

«Можна констатувати зростаючу російську військову присутність поза межами Чорноморського регіону з виходом на Середземномор’я – в Сирії, Лівії, а також в інших регіонах – у Венесуелі та Центральній Африці. При цьому, свою багатовимірну мультифронтальну гібридну агресію Росія маскує під гаслами забезпечення миру і стабільності, що стає небезпечним викликом для дійсних миротворчих процесів», - розповідає Гончар.

Експерт вважає, що потрібно відійти від політики умиротворення РФ, яка лише призводить до розпалювання апетитів Кремля і його подальшої агресії, як у випадку з відновленням Росії в ПАРЄ. НАТО варто продовжити нарощування сил і засобів у Чорноморському регіоні для протистояння російській військовій агресії та забезпечення там необхідного балансу сил.

«Враховуючи обмеження для постійної присутності військово-морських сил НАТО у Чорному морі, варто більше уваги приділяти допомозі у розвитку ВМС чорноморських країн-членів НАТО, перш за все – Румунії, та країн-партнерів - Грузії й України. Нарощування їхнього військово-морського потенціалу та активний розвиток співробітництва і взаємодії між ними має стати дієвим важелем протидії російській військовій агресії у Чорному морі.», - каже Гончар.

Він переконаний, що доцільно також створити Чорноморську регіональну платформу неурядового моніторингу безпекової ситуації із залученням максимального можливого числа неурядових гравців з країн-членів та країн-партнерів ЄС і НАТО.

Гончар наголошує, що однією із загроз безпеці в Чорноморському регіоні є російський GPS-спуфінг, тобто заміна сигналів GPS. «Спуфінг-атака має наслідком фальсифікацію даних про реальні координати місцезнаходження. Спуфінг-атака намагається обдурити GPS-приймач, передаючи дещо більш потужний сигнал, ніж отримуваний системою від своїх супутників, імітуючи схожість на нормальні сигнали GPS. Ці імітовані сигнали, змінені таким шляхом, щоб змусити одержувача невірно визначати своє місце розташування. США варто розробити систему моніторингу спуфінг-атак для виявлення фактів втручання у роботу GPS-систем і покарання причетних», - резюмував Гончар.

Під час прес-конференції було презентовано свіжий номер журналу «Чорноморська безпека», у редакційну колегію якого входять нині бранці Кремля севастопольці Олексій Бессарабов та Дмитро Штибліков. Із 2016 року вони перебувають у російських застінках за сфальшованими звинуваченнями.