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    «Я − Україна». Настя Каменських випустила зворушливу пісню про війну

    &laquo;Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо!&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;наголосила співачка - «Я − Україна». Настя Каменських випустила зворушливу пісню про війну
    «Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо!», – наголосила співачка

    Каменських заспівала про ворожі кулі, які ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців

    Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап.

    У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.

    «Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас – це Україна!», – наголосила співачка.

    Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко потішився, що Youtube заблокував канал російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це шоумен сказав в ефірі українського ТБ.

    Теги: війна українці Потап співачка #stoprussia
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    «Я − Україна». Настя Каменських випустила зворушливу пісню про війну