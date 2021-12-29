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    Ломаченко, Винник і Шовковський потрапили до рейтингу осіб, які мають шанс стати президентом України

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    Олександр Шовковський працює в збірній України і є депутатом Київради - Ломаченко, Винник і Шовковський потрапили до рейтингу осіб, які мають шанс стати президентом України
    Олександр Шовковський працює в збірній України і є депутатом Київради
    фото з відкритих джерел

    У разі, якщо наявні політичні сили не зможуть брати участь у виборах, то шанс очолити країни отримають медійні особи

    Центр економічних та політичних досліджень імені Разумкова провів опитування, метою якого був вибір кандидатів на пост президента України серед осіб, які не є політиками. До нього увійшли колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, а також колишній український футболіст, нині тренер Олександр Шовковський. Ну і, звісно, співак Олег Винник.

    За Ломаченка голоси віддали б 2% опитаних і 4% серед тих, хто точно візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Показники Шовковського – 1% та 3% відповідно.

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    Теги: спорт Василь Ломаченко Олександр Шовковський Олег Винник
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    Ломаченко, Винник і Шовковський потрапили до рейтингу осіб, які мають шанс стати президентом України