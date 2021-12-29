Ломаченко, Винник і Шовковський потрапили до рейтингу осіб, які мають шанс стати президентом України

У разі, якщо наявні політичні сили не зможуть брати участь у виборах, то шанс очолити країни отримають медійні особи

Центр економічних та політичних досліджень імені Разумкова провів опитування, метою якого був вибір кандидатів на пост президента України серед осіб, які не є політиками. До нього увійшли колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, а також колишній український футболіст, нині тренер Олександр Шовковський. Ну і, звісно, співак Олег Винник.

За Ломаченка голоси віддали б 2% опитаних і 4% серед тих, хто точно візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Показники Шовковського – 1% та 3% відповідно.