Олег Винник розказав, скільки охочі пропонували йому за дует

«Повелитель вовчиць» заявив, що не працює у парі з іншими артистами, бо дуже зайнятий

Українські селебрітіс масово прагнуть записати дует із популярним співаком Олегом Винником, однак він усім відмовляє. Олі Поляковій вдалося виконати із ним разом пісню лише тому, що артистка була дуже терплячою та чекала на таку нагоду аж чотири роки. Про це Винник розповів у програмі «Світське життя».

«Відсотків 80% шоу-бізнесу намагалися зробити дует, але я правдивий, відвертий, часу немає», – поділився «повелитель вовчиць».

Співак також повідав, що за дует йому пропонували різноманітні матеріальні вигоди, і суми були досить значні – більш як пів мільйона доларів. Обіцяли також машину, але все це не спокусило виконавця.

«Головне, що я не думаю про речі, які називаються коштовності. Роби свою справу. Господь-бог, він там усе бачить», – сказав Олег Винник.

Раніше співак Олег Винник скасував свої концерти у Палаці «Україна», що мали відбутися 24 та 25 листопада. Їх перенесено на весну 2022 року.

Нагадаємо, у жовтні були скасовані два концерти Винника в Запоріжжі. Причиною цього стала довготривала хвороба артиста. Винник повідомив, що у нього довготривалий ларингіт.

У вересні минулого року у співака було виявлено коронавірус. Винник розповів, що мав двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Співак повідомляв, що не міг стояти більше 10 хв. і почувався дуже погано, попри те, що у нього легка форма коронавірусу.

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