  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Олег Винник розказав, скільки охочі пропонували йому за дует

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жодні матеріальні блага не здатні спокусити Олега Винника - Олег Винник розказав, скільки охочі пропонували йому за дует
    Жодні матеріальні блага не здатні спокусити Олега Винника
    фото: скрншот із відео програми «Світське життя»

    «Повелитель вовчиць» заявив, що не працює у парі з іншими артистами, бо дуже зайнятий

    Українські селебрітіс масово прагнуть записати дует із популярним співаком Олегом Винником, однак він усім відмовляє. Олі Поляковій вдалося виконати із ним разом пісню лише тому, що артистка була дуже терплячою та чекала на таку нагоду аж чотири роки. Про це Винник розповів у програмі «Світське життя».

    «Відсотків 80% шоу-бізнесу намагалися зробити дует, але я правдивий, відвертий, часу немає», – поділився «повелитель вовчиць».

    Співак також повідав, що за дует йому пропонували різноманітні матеріальні вигоди, і суми були досить значні – більш як пів мільйона доларів. Обіцяли також машину, але все це не спокусило виконавця.

    «Головне, що я не думаю про речі, які називаються коштовності. Роби свою справу. Господь-бог, він там усе бачить», – сказав Олег Винник.

    Раніше співак Олег Винник скасував свої концерти у Палаці «Україна», що мали відбутися 24 та 25 листопада. Їх перенесено на весну 2022 року.

    Нагадаємо, у жовтні були скасовані два концерти Винника в Запоріжжі. Причиною цього стала довготривала хвороба артиста. Винник повідомив, що у нього довготривалий ларингіт.

    У вересні минулого року у співака було виявлено коронавірус. Винник розповів, що мав двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Співак повідомляв, що не міг стояти більше 10 хв. і почувався дуже погано, попри те, що у нього легка форма коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: Суми гроші парі Україна Олег Винник речі співак коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олег Винник розказав, скільки охочі пропонували йому за дует