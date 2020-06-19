Зеленський порушив карантин? Суд зупинив скандальну справу проти президента



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Президент Володимир Зеленський попив кави в кафе під час карантину у Хмельницькому

Суд прийняв рішення звернутися до голови Верховного Суду

У Хмельницькому сьогодні відбувся суд, на якому розглядали справу щодо притягнення президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення правил дотримання карантину 3 червня під час поїздки у Хмельницький.

Зазначимо, 3 червня Володимир Зеленський разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофимовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером Хмельницького Олександром Симчишиним пили каву в приміщенні кафе «Лямур». що розташоване в центрі Хмельницького на вул Проскурівська, 16 без захисної маски, чим порушили постанову Кабінету Міністрів від 20.05 2020 року щодо карантину.

Хмельницьке кафе, в якому президент Володимир Зеленський випив каву під час карантину

Протокол про адміністративне порушення був складений 9 червня на підставі рапорту поліцейського, який переглянув сторінки місцевих інтернет-видань, на яких була описана подія кавування. У поясненнях до протоколу Володимир Зеленський написав: «визнаю вину»

На судове засідання 19 червня, де розглядалася справа про адміністративне порушення, не прибув ані президент Зеленський, ані його представник. При цьому повістку про виклик до суду Зеленському вручили 17 червня.

Під час розгляду справи сьогодні, 19 червня, суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич зупинив адімінстративне провадження за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил карантину) та прийняв рішення звернутися до голови Верховного Суду з проханням скликати пленум суддів для тлумачення ч.1 ст. 105 Конституції, згідно з якою Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич, який розглядає адмінсправу Володмира Зеленського

Як відомо, за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

Нагадаємо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

Як повідомлялось, Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але у результаті відкинув цю ідею.

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