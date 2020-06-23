ВООЗ: наслідки коронакризи будуть відчуватися десятиліттями



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Пандемія нового коронавірусу все ще набирає обертів

Пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я, зазначив глава ВООЗ

Пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус, повідомляє The Economic Times.

«Пандемія нового коронавірусу все ще набирає обертів, її наслідки будуть відчуватися протягом кількох десятиліть», - наголосив він.

Гебреісус зазначиив, що пандемії проходять набагато важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я.

«Це ще й економічна криза та соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза», - додав Гебреісус.

Як відомо, у світі зафіксовано понад 9 млн випадків Covid-19, із них 471 тис. летальних.

До слова, туристична галузь в деяких регіонах світу почала потроху відновлюватися після кризи через коронавірус.

Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Коронавірус в Україні

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.