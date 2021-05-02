«Опора»: Верховний суд скасував протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

22 квітня ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87

Велика палата Конституційного суду визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

Велика палата Верховного суду ввечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата в нардепи від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Окрім того, Велика палата визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87.

Як зазначається, таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення Верховного суду від 28 квітня.

Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові він просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. 28 квітня Верховний суд Шевченку відмовив повністю.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87.

Раніше один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Центральна виборча комісія 6 квітня повідомляла, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.