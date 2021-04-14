Голова Комітету виборців: На 87 окрузі потрібно провести повторні вибори

Олексій Кошель у розмові з «Главкомом» прокоментував підсумки скандальних виборів на Івано-Франківщині

На окрузі №87 в Івано-Франківській області потрібно проводити повторні вибори. Таку думку висловив голова Комітету виборців Олексій Кошель у інтерв’ю «Главкому».

«Там відбулася масштабна фальсифікація: принаймні, щодо кількох дільниць у нас є всі підстави так говорити. Застосовувалась дуже груба кримінальна схема, коли під час підрахунку просто зникали виборчі бюлетені. Тобто в суді буде кримінальне провадження щодо зникнення бюлетенів, а не щодо підбиття результатів виборів. Тому я на сьогодні не бачу жодного юридичного механізму, яким чином можна визнати результати цих виборів», - зазначив голова Комітету виборців.

Він додав, що «для всіх було б зараз краще, аби шляхом судового оскарження прийняти політико-юридичне рішення про проведення повторних виборів». «Закон цього не передбачає, але в українській історії такі випадки бували. Згадується схожий приклад виборів 2012 року на 223 окрузі Києва. Тоді так само зникали виборчі бюлетені і було призначене повторне голосування. Тому президент зараз просто міг би продемонструвати позицію, яка б не руйнувала довіру до виборчої системи», - вважає Олексій Кошель.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.