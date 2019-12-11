Виробництво українських автівок за місяць впало на 40%



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Загалом за 11 місяців 2019 року в Україні зібрали 6740 одиниць автотранспортних засобів

Виробництво автобусів в Україні, навпаки, збільшилося

Минулого місяця підприємства українського автопрому виготовили 544 одиниці транспорту, що в порівнянні із жовтнем менше на 40%, повідомляє Укравтопром.

«Завод Єврокар, який зараз формує всю статистику в легковому сегменті, практично повторив свій результат річної давності, наростивши збірку всього на два автомобілі.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який припинив розкривати інформацію про своє виробництво із серпня 2016 року) склав п'ять од., що на три од. більше, ніж у листопаді минулого року і на 25 од. менше, ніж показник жовтня поточного року», - говориться в повідомленні.

Виробництво автобусів, навпаки, збільшилося на чверть порівняно з минулим роком і склало 98 машин.

Загалом за 11 місяців 2019 року в Україні зібрали 6740 одиниць автотранспортних засобів, або на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

До слова, один з найпотужніших автовиробників Німеччини скоротить 10 тис. робочих місць у всьому світі. Оголошені заходи покликані покращити фінансовий стан німецького автовиробника. На думку керівництва автоконерну, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тис., а загалом у світі близько 304 тис., є завеликою. Така кількість персоналу – фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує конкурентоспроможність.