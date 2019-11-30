Один з найпотужніших автовиробників Німеччини скоротить 10 тис. робочих місць у всьому світі



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Компанія переживає не найкращі часи на тлі глобальної кризи автопрому

Керівництво одного з провідних німецьких автоконцернів – Daimler – оголосило масштабну програму скорочення персоналу. Згідно з оприлюдненими в п’ятницю, 29 листопада 2019 року, планами керівництва компанії, впродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тис. робочих місць по всьому світі.

Ці заходи зачеплять передусім працівників адміністрації, зазначили в компанії, передає DW.

Перелік заходів також включає в себе розширення пропозицій із часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку. Загалом розпрощатися мають з кожним десятим співробітником адміністративного персоналу.

Оголошені заходи покликані покращити фінансовий стан німецького автовиробника. На думку керівництва автоконерну, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тис., а загалом у світі близько 304 тис., є завеликою. Така кількість персоналу – фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує конкурентоспроможність.

Крім того, компанія переживає не найкращі часи на тлі глобальної кризи автопрому, коли в світі фіксується падіння попиту на традиційні автомобілі, оснащені дизельними чи бензиновими двигунами. Цього року в Daimler значно погіршилися фінансові показники порівняно з минулим роком, а в другому кварталі поточного року компанія взагалі продемонструвала негативний фінансовий результат.

Ситуацію для компанії погіршили й проблеми з випущеними раніше автівками з дизельними двигунами. На переобладнання цих автомобілів Daimler зарезервував мільярдні суми. А ще дотримання нових ухвалених у ЄС жорсткіших норм щодо шкідливих викидів теж обходиться в чималі суми. Попри такі витрати керівництву компанії потрібно дивитися в майбутнє, роблячи необхідні інвестиції в розробку нових технологій, а саме електрокарів та безпілотних автомобілів.

Масштабну програму оптимізації в компанії почали обговорювати після приходу нового голови правління Daimler Оли Калленіуса.

В середині листопада Калленіус у загальних рисах окреслив кроки в напрямку оптимізації витрат.

Нагадаємо, у німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі – волокоптера.