Вишинський не може вийти з українського громадянства, - міграційна служба

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Кирило Вишинський

Вишинському повідомлено про підозру, тому він не може наразі змінити громадянство

Керівник видання «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько.

«Законодавство України передбачає процедуру виходу із українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи не достатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки», - зазначив Гунько.

За його словами, процедура виходу з українського громадянства передбачена виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави, тому звернення відповідно має бути до закордонної дипломатичної установи.

«Не знаю, чи він проживає постійно на території іноземної держави. Очевидно, що він до закордонної дипломатичної установи, до посольства України в іноземній державі зараз навряд чи зможе звернутися, з огляду на всю цю інформацію», - сказав Гунько.

Окрім того, він нагадав, що стаття 18 Закону про громадянство України прямо вказує на те, що вихід із громадянства не допускається у разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

«І насамкінець, третій момент, - стаття 2 Закону України про громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то у правовідносинах з Україною він визнається виключно громадянином України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом», - зазначив представник ДМС.

1 червня Апеляційний суд Херсонської області не задовольнив скаргу захисту і залишив під арештом керівника «РИА Новости» в Україні Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Зазначимо, що сьогодні перед засіданням суду Вишинський заявив «про вихід з українського громадянства».

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора «РИА Новости» в Україні.



