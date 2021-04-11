Панно із 350 тисяч елементів. Переселенець із Криму встановив унікальний рекорд (фото)

Менан Менанов – переселенець, який мешкає в Рівному після окупації Криму у 2014 році

Зареєстрували рекорд у номінації «Найбільша кількість елементів мозаїки з різних порід натуральної деревини»

У неділю, 11 квітня, Менан Менанов встановив національний рекорд України – створив панно ручної роботи «Вишита Україна». Зареєтрували рекорд у номінації «Найбільша кількість елементів мозаїки з різних порід натуральної деревини».

Менан Менанов – майстер із 15-річним стажем, переселенець, який мешкає в Рівному після окупації Криму у 2014 році. Кримський татарин створив унікальне панно з різних порід деревини, поєднавши їх в український орнамент.

Своє панно ручної роботи Менан Менанов назвав «Вишита Україна».

За попередніми даними, панно складається із 350 тисяч елементів розміром 2х2 міліметри кожен. Жодних фарбників, лише натуральна деревина 12 порід: морений дуб, акація, горіх, шовковиця, падук, черешня, ялівець, вільха, граб, груша та ін.

«Ці різні кольори деревини майстер поєднав у дивовижні візерунки українських вишивок. Панно розміром 126х 126 см інкрустоване натуральним каменем – бурштином», – повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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