Росія братиме Херсонщину і Кримський канал. Решта то для відволікання, – генерал Бен Ходжес

«Пріоритетним напрямком для Росії є дії з відрізання України від доступу до Чорного моря» – генерал

«РФ використовуватиме свій успіх на цій ділянці як плацдарм для подальшого загарбання чорноморського й азовського берегів» – Ходжес

Головною ціллю Кремля у новій військовій авантюрі проти України буде розташована в межах Херсонської області, що на території континентальної України, основна частина Північно-Кримського каналу.

Про це командувач сухопутних військ США у Європі у 2014-2017 роках генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

«На моє переконання, пріоритетним напрямком для Росії є дії з відрізання України від доступу до Чорного моря. Фактично, Кремль зацікавлений в тому, щоб встановити глобальний контроль за Чорноморським узбережжям від Одеси до сходу України. Це стосується аналогічних дій у Приазов’ї з метою контролю над Маріуполем і Бердянськом. Отож, увесь той рух російських збройних сил, за котрим ми зараз слідкуємо, найімовірніше, просто відволікаючий маневр. Щоб насправді зрештою завдати удар і спробувати захопити водогінний канал, що сполучає Дніпро і Крим», – пояснив генерал.

А далі РФ, як він вважає, «використовуватиме свій успіх на цій ділянці як плацдарм для подальшого загарбання чорноморського й азовського берегів».

При цьому, як наголосив Ходжес, Росію не цікавить водопостачання жителів Криму. Їй потрібен лише привід ля нової агресії проти України, додав колишній командувач сухопутного контингенту Сполучених Штатів у Європі.

«Проблему з постачанням води у Крим можна було б вирішити негайно. Якби Росія забралася з Криму добровільно. Або ж, якби вони побудували свій водогін. Ось вони будують трубопровід «Північний потік–2» з Росії у Німеччину замість того, аби взяти й спорудити замість нього водогін, що забезпечив би окупований півострів водою. Але я не думаю, що вони сильно переймаються через воду», – підсумував генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Нагадаємо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

Також перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук раніше стверджував, що воду в анексований Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи». Проте, у березні 2021 року Кравчук заявив, що за ситуацію з водою в Криму, відповідно міжнародного права, несе відповідальність окупант.

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