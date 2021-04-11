Резніков розповів, скільки триватиме повна реінтеграція окупованих українських територій

Повноцінна реінтеграція окупованих українських територій буде тривати не менше покоління

Повноцінна реінтеграція окупованих українських територій буде тривати не менше покоління

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що процес повернення відбуватиметься не менше, ніж чверть століття

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція українських територій після їх звільнення триватиме близько 25 років. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.

«Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, буде тривати не менше покоління, тобто приблизно 25 років... Деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу, а далі – кропіткий процес повноцінної реінтеграції. Але деокупація в моїй присутності, маю надію, ще відбудеться, я це відчуваю», – зазначив він.

Раніше Резніков назвав три умови для залучення інвесторів на Донбас.

Крім того, він пригрозив видворити росіян-«нелегалів» після деокупації Криму та Донбасу.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада попри підписані нею міжнародні договори, намагається змінити демографічний склад Криму та Севастополя, організовуючи переселення на півострів мешканців Російської Федерації. Будівництво, яке ведеться для переселенців, викликає протести з боку мешканців міста.

Днями стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

При цьому члени Меджлісу висловили жаль, що у стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій», висловлених кримськими татарами.

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