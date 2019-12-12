«Вісім годин дивилися у вічі»: Зеленський розповів про переговори з Путіним



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Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Володимир Путін у Парижі

«Що стосується президента РФ, те, що я зрозумів – він дуже непроста, складна людина», - наголосив Зеленський

Президент Росії Володимир Путін – дуже складна людина, однак діалог із ним розпочався. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.

За словами українського гаранта, на перемовинах він відчував потужну підтримку європейських партнерів – президента Франції Еммануеля Макрона та канцлери Німеччини Ангели Меркель.

«Чесно кажучи, ми (з Путіним – ред.) протягом восьми годин дивилися один одному в очі. Я відчував потужну підтримку з боку Німеччини, пані Меркель. З боку Франції. Я їм вдячний вони нас підтримували дуже сильно. Що стосується президента РФ, те, що я зрозумів – він дуже непроста, складна людина», - наголосив Зеленський.

Однак, на його думку, діалог із РФ відновлено.

«Я зрозумів, що у нас розпочався діалог, ми можемо домовлятися. Це буде не швидко, але це буде. У нас сильна позиція», - додав український лідер.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.