У США є докази, що Дамаск знову готується застосувати хімічну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вашингтон виступає проти наступу в провінції Ідліб

Джим Джеффрі, який був призначений 17 серпня 2018 року спеціальним радником США по Сирії, заявив про те, що є значна кількість доказів щодо готовності режиму Башара Асада знову застосувати хімічну зброю. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На цей раз мова йде про наступ сил Дамаску за підтримки Москви і Тегерану в провінції Ідліб. Окрім того спеціальний радник Державного департаменту США заявив про ризики майбутнього наступу, який є неприйнятним для Вашингтону. Як відзначив Джим Джеффрі в американської сторони є всі дані щодо підготовки наступу, що виправдовує подібні заяви.

При цьому вкотре представник уряду США попередив про швидку реакцію у випадку, якщо режимом Башара Асада буде знову застосована хімічна зброя. Паралельно із цим спеціальний радник Державного департаменту США по Сирії заявив про те, що новий наступ сил Дамаску викличе черговий потік біженців в Туреччину, або підконтрольні їй сирійські території.

За словами Джима Джеффрі сьогоднішні переговори в Тегерані за участі лідерів РФ, Ірану і Туреччини покажуть чи готова Москва до компромісів із Анкарою щодо долі провінції Ідліб.