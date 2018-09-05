Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН

Вашингтон знову попередив Дамаск щодо незастосування хімічної зброї

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі повідомила про те, що Рада Безпеки ООН має намір провести засідання щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб цієї п’ятниці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього в вівторок російська і сирійська авіація нанесли удари по західним окраїнам даної провінції, яка є останньою під контролем повстанців. Джерела в сирійському уряді повідомляють про те, що Дамаск має намір вирішити ситуацію в провінції Ідліб за допомогою сили.

Ніккі Хейлі назвала дану ситуацію трагічною і відзначила те, що Дамаск може піти шляхом відновлення контролю над Сирією військовим шляхом. При цьому постійний представник США при ООН заявила про те, що вони не збираються миритися із можливим застосуванням хімічної зброї у рамках наступальних операцій.

По суті Ніккі Хейлі заявила про те, що в разі застосування хімічної зброї в провінції Ідліб США покладуть провину за це на Дамаск.

Нагадаємо, російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.