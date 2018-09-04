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    Росія нанесла нові авіаудари по Сирії

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    <span>Авіація Асада і Росії бомбить сирійський Ідліб</span> - Росія нанесла нові авіаудари по Сирії
    Авіація Асада і Росії бомбить сирійський Ідліб

    Туреччина раніше закликала Росію не бомбити Ідліб

    Російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

    Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

    Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, військові якого в цей час також завдають авіаударів і здійснюють обстріли, йдеться в повідомленні обсерваторії.

    Москва заявила раніше, що нібито домовилася з Анкарою про операцію проти угруповання «Фронт ан-Нусра» у Ідлібі за участю сил Асада. Втім, Туреччина ще у середині закликала Росію не бомбити Ідліб, адже за словами турецьких чиновників - буде бійня.

    США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі. Туреччина, яка встановила військові пости в Ідлібі, також закликала Москву відмовитися від нових масових бомбардувань у регіоні.

     

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