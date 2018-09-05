Війська Асада обстріляли провінцію Ідліб



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Війська Асада атакували Ідліб

Сирійські повстанці готуються до оборони останньої твердині

Сирійський центр моніторингу прав людини, який знаходиться в Лондоні, повідомляє про те, що сили режиму Башара Асада проводили артилерійські обстріли в районі Джіср-еш-Шугур на заході провінції Ідліб.Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зі свого боку сирійські повстанці в очікуванні наступу сил Дамаску за підтримки Москви і Тегерану підірвали іще один міст. Це зробили представники Національного фронту визволення, який підтримує Туреччина і який контролює частину провінції.

Решта контролюється угрупованням Тахрір аль-Шам, яке ООН класифікується як терористичне.

Нагадаємо, Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу.

Напередодні російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.