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    Війська Асада обстріляли провінцію Ідліб

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    Війська Асада атакували Ідліб - Війська Асада обстріляли провінцію Ідліб
    Війська Асада атакували Ідліб

    Сирійські повстанці готуються до оборони останньої твердині

    Сирійський центр моніторингу прав людини, який знаходиться в Лондоні, повідомляє про те, що сили режиму Башара Асада проводили артилерійські обстріли в районі Джіср-еш-Шугур на заході провінції Ідліб.Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    Зі свого боку сирійські повстанці в очікуванні наступу сил Дамаску за підтримки Москви і Тегерану підірвали іще один міст. Це зробили представники Національного фронту визволення, який підтримує Туреччина і який контролює частину провінції.

    Решта контролюється угрупованням Тахрір аль-Шам, яке ООН класифікується як терористичне. 

    Нагадаємо, Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу.

    Напередодні російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

    США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.

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