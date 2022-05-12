Чоловік зумів вибратись із могили після розстрілу (фото, відео)

Троє братів потрапили у полон до росіян після окупації села, пройшли три доби допитів та розстріл

На Чернігівщині окупанти взяли Миколу Куліченка та його братів у полон. Росіяни знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена, дідові медалі і почали катувати чоловіків.

Хлопцям зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли з села.

Приміщення, де тримали братів

«Я був тут, а брати навпроти разом і ще був ряд: на піддонах лежали поранені солдати», – розповів Микола.

Їх тримали в приміщенні пилорами в селі Вишневе протягом трьох днів, а потім повели на розстріл.

«Хлопок — і потекла в мене кров по тілу. Ось вхід, а ось вихід», — показав чоловік.

Двом його братам і йому росіяни вирили могилу. Усім трьом зв'язали руки, ноги та очі та вистрелили в голову, потім прикидали землею. Микола вижив і зміг вибратися звідти.

Куля пройшла щоки Миколи наскрізь і не пошкодила життєво важливих органів. Він вижив і зміг вибратися з могили. Оминаючи російський блокпост, пішов до найближчого села. Там його прихистила місцева жителька Валентина Петрівна.

Могила, яку вирили росіяни

До свого села Микола Куліченко пройшов пішки 40 км. Лікарі обстежили його вже після деокупації та виявили переломи двох ребер.

Оперативно-слідча група виїхала на місце поховання після деокупації населеного пункту. Прокурор підтвердив інформацію, що очі, руки та ноги братів були зв'язані. Попередній огляд тіла показав, що було вогнепальне поранення в голову.

«В діях невстановлених осіб з-поміж військовослужбовців Російської Федерації на даний момент вбачають ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме – порушення законів та звичаїв війни в частині жорстокого поводження із заручниками, цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством», – розповів Сергій Хамайко.

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