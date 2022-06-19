День батька: Зеленський показав зворушливі фото про батьківство під час війни

Оберігаючи майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, українські чоловіки оберігають всю Україну

Президент вважає, що бути батьком – це велика відповідальність і велике щастя

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День батька, який в Україні відзначають сьогодні, 19 червня. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці українського президента.

«Бути батьком – велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а значить, і всієї України», – зазначив він.

Президент також оприлюднив низку фото, на яких зображені українські чоловіки та їхні діти в умовах війни, яку зараз Росія веде проти нашої держави.

Як відомо, у неділю, 19 червня, в Україні святкують День батька. Ця пам'ятна дата є досить молодою, день, присвячений татам, у нашій країні встановили лише у 2019 році, але він уже став популярним. Фіксованої дати у Дня батька немає, його відзначають у третю неділю червня.

У нашій країні з ініціативою святкування Дня батька виступила у 2006 році громадська організація Міжнародного Центру Батьківства. Пізніше під листом до президента України зібрали 10 тисяч підписів. У 2009 році Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства оголосив про щорічне відзначення Всенародного Дня батька у третю неділю вересня.

Указ президента про перенесення дати святкування на третю неділю червня було підписано у 2019 році. У документі зазначено, що однією з цілей свята є підвищення статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня відвідав Одещину та Миколаївщину. У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські захисники обов'язково повернуть усі території, які тимчасово окупували росіяни.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.