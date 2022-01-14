Росія оголосила раптову перевірку бойової готовності армії

Російські військові проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності

Російські військові проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності

Військові Східного округу готуються до перекидання Росією на незнайомі віддалені полігони

У Росії проводиться раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, зокрема «ТАСС».

У Міноборони РФ заявили, що особливу увагу приділять можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових.

Війська Східного військового округу проведуть бойові стрілянини на віддалених полігонах під час перевірки боєготовності.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Раніше у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.



