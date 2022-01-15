Вторгнення Росії в Україну: розвідка виявила, що може стати приводом

Окупанти на Донбасі втратили контроль над хімікатами, які завозять із території Росії

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії. Про це повідомляє у Facebook Головноге управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться із Росії.

«За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, із яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря отруйних речовин», – йдеться у повідомленні.

ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

Водночас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

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