Американські військові вказали Україні на вразливість російської армії

Експерти відзначають, що армії РФ бракує вантажівок для швидкого вторгнення до України

Автори статті у Forbes наголошують, що Україні слід зважити на недолік у логістиці російської армії

Американські військові аналітики вважають, що російській армії бракує вантажівок для швидкого транспортування техніки в разі повномасштабного вторгнення до України. Про це пише Forbes з посиланням на слова підполковника армії США Алекса Вершиніна

«Російській армії бракує вантажівок, щоби забезпечити логістичну потребу в транспортування техніки на відстані 90 миль (близько 145 км, – ред.) від своїх складів боєприпасів», – зазначив експерт

Він нагадав, що російська армія має 10 бригад матеріально-технічного забезпечення, кожна керує близько 400 вантажівками.

«Навіть якщо припустити, що росіяни мобілізують кожну бригаду й всі вантажівки будуть у справному стані впродовж військової кампанії, усіх наявних вантажівок забракне», – додав підполковник армії США.

Експерти також кажуть, що наразі російське військове керівництво залежить від справності своїх залізничних шляхів та транспортних вагонів. До кордонів техніку та особовий склад переважно доставляли залізницею, проте російські поїзди не можуть під’їжджати до лінії фронту.

Для оперативного й безперебійного здійснення бойових завдань, російській армії доведеться використовувати вантажні автомобілі.

Автори статті наголошують, що Україні слід зважити на цей недолік у логістиці російської армії. У разі повномасштабного вторгнення Росії, вони радять українському командуванню коригувати вогонь своєї артилерії по, зокрема, вантажним автомобілям росіян.

Зазначимо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Цього тижня Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.