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    Погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження

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    У чотирьох областях України оголосили штормове попередження - Погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження
    У чотирьох областях України оголосили штормове попередження
    фото з відкритих джерел

    Синоптики попереджають про вітер та хуртовину

    На сьогодні, 22 січня, у чотирьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики зазначають, що очікується поривчастий вітер та хуртовина. Про це повідомляє пресслужбаУкргідрометцентру.

    «22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина», – йдеться у попередженні.

    І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

    • Львівська;
    • Закарпатська;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька.

    До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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    Теги: прогноз погоди Івано-Франківщина Укргідрометцентр вітер
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    Погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження