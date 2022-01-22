Погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження
У чотирьох областях України оголосили штормове попередження
фото з відкритих джерел
Синоптики попереджають про вітер та хуртовину
На сьогодні, 22 січня, у чотирьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики зазначають, що очікується поривчастий вітер та хуртовина. Про це повідомляє пресслужбаУкргідрометцентру.
«22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина», – йдеться у попередженні.
І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.