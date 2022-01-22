У суботу в Україну прийде сильний вітер зі снігом

Сьогодні на більшій частині території країни буде легкий морозець, пориви вітру і хуртовини

Прогноз погоди на 22 січня

У суботу, 22 січня, на заході, півночі та у Вінницькій області прогнозується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Про це інформує Укргідрометцентр.

22 січня в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. В інших регіонах України вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Найхолодніше буде у західних областях: денна температура коливатиметься від -1°C до -4°C.

На півночі вдень від 0°C до -2°C. У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний.

У східних областях погода прогнозується малохмарною та без опадів, температура вдень від -2°C до +1°C.

У центрі та на півдні денна температура коливатиметься від -2°C до 0°C. У Миколаївській та Херсонській областях до +2°C.

У Києві удень обіцяють 0...-2, уночі приморозить до -5. Сніжитиме.

Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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