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    У суботу в Україну прийде сильний вітер зі снігом

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    Сьогодні на більшій частині території країни буде легкий морозець, пориви вітру і хуртовини - У суботу в Україну прийде сильний вітер зі снігом
    Сьогодні на більшій частині території країни буде легкий морозець, пориви вітру і хуртовини
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    Прогноз погоди на 22 січня

    У суботу, 22 січня, на заході, півночі та у Вінницькій області прогнозується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Про це інформує Укргідрометцентр.

    22 січня в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. В інших регіонах України вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

    Найхолодніше буде у західних областях: денна температура коливатиметься від -1°C до -4°C.

    На півночі вдень від 0°C до -2°C. У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний.

    У східних областях погода прогнозується малохмарною та без опадів, температура вдень від -2°C до +1°C.

    У центрі та на півдні денна температура коливатиметься від -2°C до 0°C. У Миколаївській та Херсонській областях до +2°C.

    У Києві удень обіцяють 0...-2, уночі приморозить до -5. Сніжитиме.

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    Нагадаємо, напередодні в Україні оголошено штормове попередження: де чекати хуртовин.

    До слова, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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    У суботу в Україну прийде сильний вітер зі снігом