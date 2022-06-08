Чиновник повідомив про сумну долю туристичного сезону на Запоріжжі

Відновлення туризму у Запорізькій області буде можливим після перемоги України у війні

У Запорізькій області цього року не відкриється курортний сезон. Про це повідомив начальник відділу туризму Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Євген Коваленко.

Зокрема, одна з причин у тому, що за понад три місяці війни російська армія окупувала частину територій регіону. Також через бойові дії ніхто не може гарантувати безпеку для життя туристів.

«Через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочивальників. Це можливо здійснити лише після перемоги», – пояснив чиновник.

Запорізька ОВА рекомендує жителям прибережних територій утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для їх життів.

Коваленко наголосив, що власники баз відпочинку мають змогу фіксувати завдані збитки, а також втрачену вигоду. Після перемоги завдані збитки та втрати будуть стягнуті із країни-агресорки Росії та компенсовані власникам цих рекреаційних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники під дулами автоматів намагаються організувати туристичний сезон на Арабатській Стрілці, що на Херсонщині. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кафе та магазини.

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