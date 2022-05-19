Окупанти заблокували на дорозі в Запорізькій області понад тисячу авто з дітьми (відео)

Окупанти не пропускають автомобілі в обидві сторони

У місті Василівка Запорізької області російські військові тримають перед своїм блокпостом понад тисячу автомобілів з мирними мешканцями регіону. Про це повідомила заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова.

За її даними, окупанти не пропускають автомобілі на підконтрольну Україні територію України та на окуповану російськими військами територію.

«В обидві сторони не пропускають окупанти. В машинах знаходяться жінки та діти», – повідомила Некрасова.

Влада Запорізької області забезпечила доставку води та їжі людям.

Нагадаємо, 18 травня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.

28 квітня вибух знищив міст на залізниці біля селища Якимівка. Саме цією залізничною магістраллю окупанти постачали військове обладнання та паливно-мастильні матеріали з Криму на південь Запорізької та Донецької областей.