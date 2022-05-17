Окупанти під дулами автоматів змушують запускати туристичний сезон на Херсонщині

Рашисти вирішили скористатися останньою у їхньому житті нагодою відпочити на морі за межами Росії

Російські загарбники під дулами автоматів намагаються організувати туристичний сезон на Арабатській Стрілці, що на Херсонщині. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, каву та магазини, розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, санаторії та бази відпочинку тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть із материкової частини України. У свою чергу, окупанти вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях Херсонської області. Вони змушують херсонських бізнесменів «створювати безпечні та комфортні умови» для відпочиваючих.

«Арабатська стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами «відпочиваючих» постійно пролітатимуть винищувачі, військові гелікоптери та ракети, що несуть смертельну зброю. Серйозну тривогу викликає і екологічна ситуація в акваторії Азовського моря», – повідомила омбудсмен.

Денісова зазначила, що Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Резолюції Генеральної Асамблеї ООН з мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Як повідомлялося, на Півдні зберігається загроза ракетних обстрілів та висадки ворожого десанту.

Тим часом ціни на курорти в Росії та окупованому Криму обвалилися.

А ось Туреччина готується до того, що російських туристів будуть бити.