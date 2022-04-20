Росія знайшла надійного імпортера, щоб обійти санкції

Держава-агресор наростила покупки одного товару в Китаї у понад 95 разів

Імпорт глинозему з Китаю до Росії у березні 2022 року зріс у понад 95 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки санкції змусили колишніх постачальників відмовитися від контрактів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Reuters.

Глинозем використовується для виготовлення алюмінію. Раніше Росія купувала його в Австралії, проте постачання припинилося на тлі санкцій проти Москви. Росія знайшла альтернативного партнера – у березні Китай відправив до Росії майже 9,94 тисяч тонн глинозему, тоді як у березні 2021 року – 104,5 тонн.

Як відомо, Австралія заборонила постачати до Росії глинозем, алюмінієві руди та боксити. Глава австралійського МЗС Маріс Пейн зауважила, що майже 20 відсотків потреб Росії у глиноземі забезпечувалися за рахунок постачання австралійського експорту.