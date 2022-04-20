  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія знайшла надійного імпортера, щоб обійти санкції

    Росія знайшла надійного імпортера, щоб обійти санкції
    фото з відкритих джерел

    Держава-агресор наростила покупки одного товару в Китаї у понад 95 разів

    Імпорт глинозему з Китаю до Росії у березні 2022 року зріс у понад 95 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки санкції змусили колишніх постачальників відмовитися від контрактів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Reuters.

    Глинозем використовується для виготовлення алюмінію. Раніше Росія купувала його в Австралії, проте постачання припинилося на тлі санкцій проти Москви. Росія знайшла альтернативного партнера у березні Китай відправив до Росії майже 9,94 тисяч тонн глинозему, тоді як у березні 2021 року 104,5 тонн.

    Як відомо, Австралія заборонила постачати до Росії глинозем, алюмінієві руди та боксити. Глава австралійського МЗС Маріс Пейн зауважила, що майже 20 відсотків потреб Росії у глиноземі забезпечувалися за рахунок постачання австралійського експорту.

    Читайте також: Санкції зробили своє – за місяць війни у Росії суттєво впали держзакупівлі
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія знайшла надійного імпортера, щоб обійти санкції