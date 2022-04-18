Санкції зробили своє – за місяць війни у Росії суттєво впали держзакупівлі

У Рахунковій палаті уже попередили: доведеться коригувати велику кількістю контрактів, інакше держзамовлення може бути не виконане

Російський бізнес кинувся шукати партнерів у країнах Євразійського економічного союзу та Китаї

У березні частка державних торгів, що не відбулися в Росії, досягла максимальних показників за останні два роки. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на дані Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель.

Негативна динаміка пояснюється насамепер перебоями імпортних поставок, що почалися через запроваджені санкції США та ЄС. Також проблеми виникли й через цінову невизначеність на ринках.

Найбільш помітний спад показали закупівлі дорожньої техніки – кількість процедур, що не відбулися, перевищила кількість тих, що відбулися (1,2 тис. проти 0,7 тис.).

Суттєвий спад продемонстрували медичні закупівлі – у березні 2022-го відбулося 23,6 тис. закупівель проти 50 тис. – у березні 2021 року). Водночас було зірвано 22,3 тис. закупівель (9,9 тис. за аналогічний період минулого року).

У Рахунковій палаті уже попередили: доведеться коригувати велику кількістю контрактів, інакше держзамовлення може бути не виконане.

«Замовники не скорочували свої бюджети, вони продовжували шукати постачальників і розміщувати свої закупівлі, але постачальники виявилися спантеличені різкою зміною цін. Вони не хочуть ризикувати, особливо щодо тривалих контрактів», – пояснив гендиректор «РТС-тендер» Володимир Лишенков.

Крім цього, Мінфін Росії намагається вирішити проблему: у 2021 році у боротьбі зі зривами будівельних контрактів відомство дозволило держзамовникам та постачальникам переглядати їхні умови. В умовах санкцій Мінфін поширив таку практику на всі держзакупівлі. Зокрема, за згодою замовника та постачальника і на підставі рішення уряду чи регіональної та муніципальної влади можна змінити ціну та терміни виконання контракту, замінити товар за неможливості його постачання. З іншого боку, від відмови від виконання контрактів постачальників утримують і ризики потрапляння до Реєстру несумлінних постачальників (за це світить усунення від держзамовлення на два роки).

Російське видання наголосило, що зростання обсягів незадоволеного попиту в держзамовленні неминуче – до цінової невизначеності додадуться проблеми з імпортними постачаннями.

Виконати зобов'язання за контрактами замовникам поки що вдається за рахунок запасів, проте вже в березні імпорт у РФ скоротився приблизно на третину. За словами пана Лишенкова, постачальники скаржилися на відсутність необхідного товару чи комплектуючих.

Водночас російськи бізнес намагається справляється із проблемами, вивчає альтернативні способи продовжувати виробництво, шукає партнерів у країнах Євразійського економічного союзу та Китаї. На розбудову логістичних ланцюжків у компаній може піти близько пів року.

Нагадаємо, світовий бізнес масово покидає ринок країни-окупантки. Як заявила 17 квітня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дефолт у Росії неминучий.