Вісім обстрілів за добу: бойовики на Донбасі гатили з мінометів та гранатометів

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 11 травня, було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, резюмується у звіті.

Нагадаємо, п’яні терористи наїхали на власну міну під Донецьком.