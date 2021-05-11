Баканов розповів, скільки співробітників російських спецслужб працюють проти України

Голова СБУ на Всеукраїнському форумі «Україна 30» багато говорив про зовнішні загрози

Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою, вважає голова СБУ

Тільки з території Російської Федерації розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ. Як повідомляє пресцентр СБУ, про це голова відомства Іван Баканов заявив, виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30».

«Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, «офісні працівники», – зазначив Баканов.

Він пояснив, що метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, а системне перешкоджання зміцненню національної безпеки нашої країни. Воно, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів і активній пропаганді.

Також голова СБУ зазначив, що російські спецслужби змінили підхід до вербування, і тепер намагаються залучити до співпраці не лише високопосадовців, а й більш широке коло громадян України.

Водночас інший фактор, який слід враховувати – розгортання Збройних сил РФ вздовж кордону. За даними СБУ, бойовий і чисельний склад ударного угруповання сягає близько 100 тисяч осіб.

Баканов підкреслив, що серед усіх безпекових загроз, які постають перед сучасною Україною, саме РФ є визначальною, і з часом її розвідувально-підривна діяльність навряд чи суттєво знизиться.

Він розповів, що тільки протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб і нейтралізувала 600 кібератак на державні ресурси.

Також українська спецслужба запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За її матеріалами, винесено 192 судові вироки за терористичну діяльність і посягання на цілісність України.

Раніше Баканов заявив, що на сьогоднішній день 65% українського кордону, який межує з Росією та Білоруссю, вразливі. Він також припустив, що Білорусь ймовірно виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

У свою чергу під час форуму президент Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторона не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.