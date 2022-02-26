Агресія Росії проти України: ЄС вводить санкції проти Путіна і Лаврова

ЄС розширює санкції проти Росії і Білорусі

Євросоюз вводить широкий пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна резидента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова та приймає широкі індивідуальні та економічні санкції

Євросоюз ухвалив широкий санкції щодо президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова. Європарламент також погодив подальший пакет індивідуальних та економічних заходів, які розповсюджуються і на Білорусь. Про це повідомляє сайт Європейської Ради.

«Сьогодні ми відповідаємо найсильнішими обмежувальними заходами. Європейський Союз єдиний у своїй рішучості разом з міжнародними партнерами та союзниками захищати мирний порядок, міжнародне право та систему, засновану на правилах», заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Індивідуальні санкції

Окрім заморожування активів президента Росії та міністра закордонних справ, ЄС запроваджує обмеження щодо членів Ради національної безпеки РФ, які підтримали негайне визнання Росією двох непідконтрольних уряду України районів Донецької та Луганські областей України.

Санкції також будуть поширені на решту депутатів Держдуми Росії, які ратифікували урядове рішення Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між РФ та двома незаконними утвореннями. Крім того, ЄС також зосередить увагу на особах, які сприяли російській військовій агресії з боку Білорусі. Індивідуальні обмежувальні заходи застосовуватимуться до загалом 654 фізичних та 52 юридичних осіб, а також включатимуть заморожування активів та заборону надавати кошти перерахованим фізичним та юридичним особам. Крім того, заборона на поїздки, що застосовується до перелічених осіб, запобігає їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Економічні санкції

Прийнятий пакет додатково розширює фінансові обмеження, які вже існують. Обмеження обрізали доступ Росії до найважливіших ринків капіталу. Цей пакет також забороняє розміщення та надання послуг щодо акцій російських державних структур на торгових майданчиках ЄС. Крім того, він запроваджує нові заходи, які суттєво обмежують фінансові надходження з Росії до ЄС, забороняючи приймати депозити, що перевищують певну вартість, від громадян чи резидентів Росії, утримання рахунків російських клієнтів Центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, а також продаж у євро російським клієнтам цінних паперів.

Ці санкції будуть спрямовані на 70% російського банківського ринку та ключові державні компанії, у тому числі й у сфері оборони. Вони підвищать російські витрати на позики, підвищать інфляцію та поступово розмиють промислову базу Росії, ідеться в повідомленні.

Заборона на продаж зброї

ЄС заборонить продаж, постачання, передачу або експорт до Росії конкретних товарів і технологій нафтопереробки, а також введе обмеження на надання супутніх послуг. Вводячи таку заборону на експорт, ЄС має намір вдарити по російському нафтовому сектору та унеможливити модернізацію нафтопереробних заводів для Росії. У 2019 році експортні доходи Росії склали 24 млрд євро.

ЄС запровадив заборону на експорт товарів і технологій в авіаційній та космічній промисловості. А також запровадив заборону на надання послуг страхування та перестрахування, обслуговування цих товарів і технологій. ЄС також заборонить надання відповідної технічної та фінансової допомоги. Ця заборона діятиме на продаж усіх літаків, запчастин та обладнання російським авіакомпаніям і погіршить один із ключових секторів російської економіки та зв’язок країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді.

ЄС ввів подальші обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також обмеження на експорт певних товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню її сектору оборони та безпеки. Це включатиме такі продукти, як напівпровідники або передові технології.

Санкції щодо дипломатів

Дипломати, інші російські чиновники та бізнесмени більше не зможуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надають привілейований доступ до ЄС. Це рішення не торкнеться звичайних громадян Росії. Рішення набирає чинності з дня прийняття. Європейський Союз найрішучішим чином засуджує неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України, а також причетність Білорусі до цієї агресії.

Вимоги ЄС до Росії

Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити свої військові дії, беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Європейська Рада закликає Росію та підтримувані Росією збройні формування поважати міжнародне гуманітарне право та припинити свою кампанію дезінформації та кібератаки. Використання сили та примусу для зміни кордонів не має місця у 21 столітті. Напруга та конфлікти мають вирішуватися виключно шляхом діалогу та дипломатії.

Окрім того, ЄС продовжить тісно співпрацювати з сусідами та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість суверенітету та територіальній цілісності Грузії та Республіки Молдова. Він продовжить міцну координацію з партнерами та союзниками в рамках ООН, ОБСЄ, НАТО та G7. Відповідні нормативно-правові акти, у тому числі імена осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, будуть опубліковані в Офіційному журналі.

Нагадаємо, раніше санкції проти Путіна і Росії запровадили США.