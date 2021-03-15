Військові витратили 600 млн на систему управління армією, яка може бути непридатною

Робота над військовим проєктом «Дзвін» тривала чотири роки, за цей час кошторис зростав, адже замовник з підрядником постійно змінювали план і обсяг робіт

У 2016 році українські військові замовили ТОВ «Еверест Лімітед» систему управління збройними силами. На розробку витратили чотири роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у «Дзвоні», саме таку назву отримала система, таку кількість вад і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Про це з посиланням на результати аудиту повідомляє Bihus.Info.

Відповідно до контракту, «Еверест» мав виконати дослідно-конструкторську роботу «Дзвін-АС». Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Простими словами – системи управління військом. У підсумку «Еверест» мав зробити дві основні речі: написати спеціалізований військовий софт і обладнати кілька пунктів управління (штабів і машин) технікою, на якій цей софт працює.

«Цікаво, що до «Дзвону» компанія подібного програмного забезпечення не розробляла, її основним видом діяльності була торгівля комп’ютерами, приладдям і готовим софтом. Тому спочатку навіть саме Міноборони дало висновок, що компанія роботу виконати не спроможна. Але за кілька тижнів різко передумали – якщо «Еверест» залучить співвиконавців, то можна, і контракт таки підписали», – зазначають журналісти.

Робота над проєктом тривала чотири роки, за цей час кошторис зростав, адже замовник з підрядником постійно змінювали план і обсяг робіт. Зокрема 12 разів виправляли техзавдання, через що постійно коригували робочо-конструкторську документацію. За одне тільки це коригування, як за окремий шмат робіт, «Евересту» заплатили 115 млн грн (це 20% загальної вартості проекту). Ще на 255 млн грн вартість «Дзвону» виросла через те, що чиновники вирішили потроїти кількість пунктів управління, які мав обладнати «Еверест», і замість запланованих чотирьох комплексів закупили 12. Аудитори так і не знайшли обґрунтованих пояснень, навіщо кількість збільшили саме до 12. По фіналу за «Дзвін» уже виплатили 580 млн грн.

Влітку 2020, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювало аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени – комплексний аудит по проекту в цілому. Загальний висновок аудиту такий: софт – не відповідає поставленому завданню, відтак подальше використання «Дзвону» може бути взагалі недоцільним, а закупівля аж 12 комплексів нічим не обґрунтована, тож відповідно переплата в 255 мільйонів могла взагалі бути зайвою.

Згідно з даними аудиту, «Дзвін» мав стати головним елементом Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ. Він мав би забезпечувати автоматизований збір і обробку інформації, оперативний обмін даними, таке ж оперативне прийняття рішень і виконання завдань, роботу з цифровою картою, захищені контури безпеки, сумісність з НАТО і багато іншого. Однак, за результатами аналізу програмного забезпечення, частина цих речей не реалізована, частина виконана так, що не забезпечить ефективного і оперативного управління армією:

«Дзвін» несумісний із аналогічними системами країн-членів НАТО. Відсутність у «Дзвоні» відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами ускладнює подальшу інтеграцію системи з іншим софтом в Єдиній системі управління ЗСУ чи будь-яким іншим продуктом в майбутньому, якщо вони написані за міжнародними стандартами. Робота з цифровими картами реалізована так, що ефективної роботи під час бойових дій «Дзвін» забезпечити не зможе. Грифи таємності в системі присвоюються не окремим документам/даним, а цілим пунктам управління, що унеможливлює оперативний і автоматичний обміну даними. Частина софту в складі «Дзвону» – це придбане «Еверестом» ліцензійне програмне забезпечення сторонніх виробників.

Важливо, що аудитом встановлено конкретний перелік осіб, які приймали рішення по проекту і підписували відповідні документи. Офіційно замовником виступало Міноборони, воно ж платило гроші по контракту. Однак від початку керували проектом чиновники Генштабу.

У Генштабі запит журналістів про коментар проігнорували. У Міноборони зазначили, що передали матеріали аудиту в ДБР і не можуть прийняти рішення по «Дзвону», доки не завершиться слідство (за даними Bihus.Info наразі в Бюро щонайменше два кримінальні провадження по «Дзвону»).

Що ж до «Евересту», то директор фірми Володимир Пастухов то призначав журналістам зустріч, то скасовував, зрештою компанія прислала письмову відповідь, загальний зміст якої зводиться до того, що інформація про недоліки системи не відповідає дійсності. Поговорити про «Дзвін» детальніше Пастухов відмовився.