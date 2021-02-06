Нацгвардія за два роки отримає 10 вертольотів Airbus

Після поставок гелікоптерів Нацгвардія продовжить підготовку льотного та інженерно-технічного складу

Національна гвардія України отримає 10 вертольотів Airbus Helicopters у 2021-2022 роках у рамках реалізації контракту з французькою компанією.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Відповідно до угоди між українським і французьким урядами між компанією Airbus Helicopters та держпідприємством «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-Авіа» було підписано контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії.

«У 2021-2022 рр. Нацгвардія отримає 10 вертольотів та продовжить підготовку льотного та інженерно-технічного складу» –йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертольоти оснащені двома потужними двигунами Makila 2A, сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники отримають 10 французьких гелікоптерів.