Міноборони та Мінстратегпром провалили закон «Про оборонні закупівлі» – StateWatch

Жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону «Про оборонні закупівлі» не був прийнятий

Міноборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості проігнорували указ Володимира Зеленського щодо початку оборонних закупівель.

Обидва міністерства не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого підзаконних актів, необхідних для реалізації положень Закону України «Про оборонні закупівлі».

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала виконання рішення РНБО Про пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік по статтях із забезпеченням національної безпеки і оборони України, що було введено указом президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року.

Президент доручив профільному віцепрем'єру Олегу Уруському 15 лютого запустити ЗУ «Про оборонні закупівлі», чинність якого була зірвана в січні цього року через відсутність підзаконних актів. Тепер можна зробити висновки, що строки запуску електронних оборонних закупівель вдруге переносяться

Мінстратегпром та Міноборони мали розробити та передати Кабміну для прийняття підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Однак, жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону «Про оборонні закупівлі» не був прийнятий.