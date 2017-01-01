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    Військову радіостанцію Росії зламали: в ефірі лунали гасла «Слава Україні»

    Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю
    24 грудня російська радіостанція «УВБ-76», яка належить Збройним силам РФ і резервована для зв’язку в разі загрози Цивільній обороні і катаклізмів, припинила мовлення, після чого заграв російський реп і вигуки «Слава Україні!», передає Тjournal. Приблизно о 21:00 за московським
    • Вчора, 15:45
    • Розсилка

    Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю

    24 грудня російська радіостанція «УВБ-76», яка належить Збройним силам РФ і резервована для зв’язку в разі загрози Цивільній обороні і катаклізмів, припинила мовлення, після чого заграв російський реп і вигуки «Слава Україні!», передає Тjournal.

    Приблизно о 21:00 за московським часом на хвилях радіостанції хтось включив реп російською мовою, а через кілька хвилин слухачі почули вигуки «Слава Україні».

    Перше повідомлення про це з’явилось в групі станції в соцмережі «Вконтакте» від слухачів.

    Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.

    За словами слухачів, 25 грудня станція відновила мовлення.

    Джерело: УНН

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