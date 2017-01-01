Військову радіостанцію Росії зламали: в ефірі лунали гасла «Слава Україні»
- Вчора, 15:45
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Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю
24 грудня російська радіостанція «УВБ-76», яка належить Збройним силам РФ і резервована для зв’язку в разі загрози Цивільній обороні і катаклізмів, припинила мовлення, після чого заграв російський реп і вигуки «Слава Україні!», передає Тjournal.
Приблизно о 21:00 за московським часом на хвилях радіостанції хтось включив реп російською мовою, а через кілька хвилин слухачі почули вигуки «Слава Україні».
Перше повідомлення про це з’явилось в групі станції в соцмережі «Вконтакте» від слухачів.
Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.
За словами слухачів, 25 грудня станція відновила мовлення.
Джерело: УНН