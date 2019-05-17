Визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену
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Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на телеканалах UA: Перший та UA: Культура, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості та в соціальних мережах
Уже цієї суботи, 18 травня, о 22:00 на телеканалах Суспільного мовлення відбудеться грандіозна подія — фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на телеканалах UA: Перший та UA: Культура, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості та в соціальних мережах.
Організатори цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» вже визначили порядок виступу 26-ти виконавців у фіналі. Окрім переможців першого й другого півфіналів, у фіналі конкурсу візьмуть участь країни «великої п’ятірки» — Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу й тому традиційно проходять до фіналу автоматично), а також країна-господарка цьогорічного Євробачення — Ізраїль.
Порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену:
Мальта — Michela «Chameleon»
Албанія — Jonida Maliqi «Ktheju tokës»
Чехія — Lake Malawi «Friend of a Friend»
Німеччина — S!sters «Sister»
Росія — Sergey Lazarev «Scream»
Данія — Leonora «Love Is Forever»
Сан-Марино — Serhat «Say Na Na Na»
Північна Македонія — Tamara Todevska «Proud»
Швеція — John Lundvik «Too Late For Love»
Словенія — Zala Kralj & Gašper Šantl «Sebi»
Кіпр — Tamta «Replay»
Нідерланди — Duncan Laurence «Arcade»
Греція — Katerine Duska «Better Love»
Ізраїль — Kobi Marimi «Home»
Норвегія — KEiiNO «Spirit in the Sky»
Велика Британія — Michael Rice «Bigger Than Us»
Ісландія — Hatari «Hatrið mun sigra»
Естонія — Victor Crone «Storm»
Білорусь — ZENA «Like it»
Азербайджан — Chingiz «Truth»
Франція — Bilal Hassani «Roi»
Італія — Mahmood «Soldi»
Сербія — Nevena Božović «Kruna»
Швейцарія — Luca Hänni «She Got Me»
Австралія — Kate Miller-Heidke «Zero Gravity»
Іспанія — Miki «La Venda»
Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року «Like A Prayer» і новий сингл «Future», який заспіває разом з американським репером Quavo.
Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.