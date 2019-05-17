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    Визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену

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    Визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену
    Фото: suspilne.media

    Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на телеканалах UA: Перший та UA: Культура, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості та в соціальних мережах

    Уже цієї суботи, 18 травня, о 22:00 на телеканалах Суспільного мовлення відбудеться грандіозна подія — фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на телеканалах UA: Перший та UA: Культура, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості та в соціальних мережах.

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    Організатори цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» вже визначили порядок виступу 26-ти виконавців у фіналі. Окрім переможців першого й другого півфіналів, у фіналі конкурсу візьмуть участь країни «великої п’ятірки» — Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу й тому традиційно проходять до фіналу автоматично), а також країна-господарка цьогорічного Євробачення — Ізраїль.

    Порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену:

    Мальта — Michela «Chameleon»

    Албанія — Jonida Maliqi «Ktheju tokës»

    Чехія — Lake Malawi «Friend of a Friend»

    Німеччина — S!sters «Sister»

    Росія — Sergey Lazarev «Scream»

    Данія — Leonora «Love Is Forever»

    Сан-Марино — Serhat «Say Na Na Na»

    Північна Македонія — Tamara Todevska «Proud»

    Швеція — John Lundvik «Too Late For Love»

    Словенія — Zala Kralj & Gašper Šantl «Sebi»

    Кіпр — Tamta «Replay»

    Нідерланди — Duncan Laurence «Arcade»

    Греція — Katerine Duska «Better Love»

    Ізраїль — Kobi Marimi «Home»

    Норвегія — KEiiNO «Spirit in the Sky»

    Велика Британія — Michael Rice «Bigger Than Us»

    Ісландія — Hatari «Hatrið mun sigra»

    Естонія — Victor Crone «Storm»

    Білорусь — ZENA «Like it»

    Азербайджан — Chingiz «Truth»

    Франція — Bilal Hassani «Roi»

    Італія — Mahmood «Soldi»

    Сербія — Nevena Božović «Kruna»

    Швейцарія — Luca Hänni «She Got Me»

    Австралія — Kate Miller-Heidke «Zero Gravity»

    Іспанія — Miki «La Venda»

    Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року «Like A Prayer» і новий сингл «Future», який заспіває разом з американським репером Quavo.

    Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.

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