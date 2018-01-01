Визволені з полону українці проходять спецперевірку СБУ

Щодо деяких звільнених є підозра, що вони передавали інформацію супротивникові

Визволені 27 грудня з полону українці проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі каналу «112 Україна». Він зазначив, що ус звільнені ставляться до процедури з розумінням.



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Щодо деяких звільнених є підозра, що вони передавали інформацію супротивникові

Визволені 27 грудня з полону українці проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі каналу «112 Україна».

Він зазначив, що ус звільнені ставляться до процедури з розумінням.

«Абсолютно всі звільнені проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України. Люди до цього нормально ставляться. Є, це вже не таємниця, і серед військовослужбовців, і серед цивільних, люди, до яких є низка запитань у наших правоохоронців. Але я в цьому не вбачаю ніякого великого гріха», — сказав Тука.

Заступник міністра додав, що всіх українських полонених необхідно звільнювати незалежно від обставин.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що деякі зі звільнених українців підозрюються у фінансуванні тероризму й інформуванні бойовиків.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

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