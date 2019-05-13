Вєрка Сердючка з шампанським прийшла на Євробачення (відео)



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Вихід Вєрки Сердючки на відкритті Євробачення-2019

Сердючка разом з гостями та фанатами заспівала пісню Danzing

Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був гостем офіційного відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

Вєрку Сердючку супроводжувала його «мама», яка несла в руках пляшку шампанського.

Зазначимо, що ведуча шоу запропонувала українським артистам розпити шампанське у прямому ефірі (2 година ефіру на відео. - ред.).

Сердючка разом з гостями та фанатами заспівала пісню Danzing.

Як відомо, на пісенному конкурсі Євробачення-2007 представниця України Вєрка Сердючка зайняла друге місце.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

До слова, співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.