Влада боротиметься з фіктивними волонтерами

В Україні іноді під виглядом волонтерів працюють звичайні шахраї

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Раді схвалити законопроєкт №4521

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, метою якого є протидія фіктивній волонтерській діяльності як засобу отримання іноземцями посвідки на тимчасове проживання в Україні. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді схвалити відповідний законопроєкт №4521.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

«Комітет, розглянувши питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону... щодо підтримки волонтерської діяльності №4521, рекомендує Верховній Раді включити його до порядку денного сесії та прийняти за основу», - сказано у повідомленні.

Закон «Про волонтерську діяльність» пропонують доповнити новим розділом, який визначатиме особливості волонтерства із залученням іноземців та/або осіб без громадянства.

Вказано, що фіктивна волонтерська діяльність може сприяти в отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав.

Закон пропонує наступні запобіжники:

перевірка вказаних осіб на загрозу національній безпеці України,

перевірка фактичного здійснення ними волонтерської діяльності та вилучення організацій/установ з Переліку у випадку порушення ними або особами, яких вони залучають, установлених законом обов’язків.

При цьому включення організацій до переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через Службу безпеки України.

Згідно з документом, волонтери не можуть надавати свою волонтерську допомогу індивідуально Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення АТО/ООС.

Така допомога може надаватися лише в співпраці з відповідними організаціями та установами на основі письмового договору про провадження волонтерської діяльності.