Лікарні Львівщини, Прикарпаття та Буковини отримали кисневе обладнання від Фонду Порошенка

Ще 20 концентраторів кисню поїдуть у медзаклади країни у найближчий час

Волонтери доставили кисневі концентратори від Фонду Порошенка в лікарні Львівської області, Прикарпаття та Буковини. Зокрема, кисневий апарат передали в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, ще сім таких концентраторів поїдуть у лікарні області. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

«Апарати штучної вентиляції – це вже апарати, які потрібні для вкрай важких хворих та реанімаційним відділенням. Але ми бачимо на практиці і на досвіді, що в основному в лікарню попадають пацієнти з середньої формою важкості. Звичайно, якщо є в наявності концентратори у відділенні, то у кожного конкретного пацієнта у разі потреби є можливість подихати, тобто отримати кисневу терапію», – пояснює заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Наталія Дьоміна.

«Якщо не покращиться і не зміниться вектор дії влади, то можемо сміливо називати це геноцидом. Особливо при тому, що виділені кошти спостерігаємо, а наслідки від виділених на ковід коштів – ні. Тому знову доводиться своїми машинами возити, їздити з допомогою», – зазначила громадська активістка, учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій.

До Чернівців і Чернівецької області волонтери «Європейської солідарності» доставлять чотири кисневих концентратори, їх отримають опорні лікарні, які борються з коронавірусом і найбільше потребують такої медичної апаратури.

«Коли дивишся на цей невеличкий прилад – розумієш, що він дуже схожий на бронежилет, тому що в 2014 році всім світом збирали гроші не бронежилети і шоломи для наших бійців, і цей бронежилет давав шанс жити. Так і зараз кисневий концентратор дає людині, яка не дай боже, попала на ковідне ліжко шанс дихати і відповідно шанс жити», – сказав волонтер, ветеран війни на Донбасі Олексій Петров.

До Львова Благодійний Фонд Порошенка та активісти «Європейської Солідарності» доставили вісім кисневих концентраторів, звідси їх доправлять до лікарень Перемишляни, Жидачева та Старого Самбора.

«Ще навесні ми мали локдаун, ми мали карантин, але чомусь держава не підготувалася до цієї ситуації. Оскільки процес закупівлі і забезпечення лікарень триває дуже довго, незважаючи на надзвичайну ситуацію, то мусимо підключатися», – зауважила керівник Львівського осередку «Справи громад» Уляна Дідич.

«Дякую, що Фонд Петра Порошенка і «Справа громад» відгукуються на нашу ініціативу. Сьогодні потрібна також така допомога і лікарням районного напрямку, тому що є сьогодні багато лікарень ковідних, які обслуговують мешканців районних територій і шість таких концентраторів поїдуть у райони, віддалені від міста Львів», – наголосила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Загалом у лікарні Фонд Порошенка з волонтерами днями відправили 50 кисневих концентраторів. Зокрема, одну партію передали у лікарні та військовий шпиталь у прифронтовій зоні на Донеччині. Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади у найближчий час.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та громадське об’єднання «Справа громад» опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на ковід-19.