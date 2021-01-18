Волонтер, який шукав туриста у Карпатах, показав своє «заморожене» обличчя (фото)

Порятунок туриста тривав майже добу

Один з волонтерів, Богдан Фаштріга, що перебував у групі пошуку загубленого на Рахівщині туриста зі Львова, опублікував у Facebook своє фото після 22-годинної пошукової операції.

«Мій писок на 22 годині пошуково-евакуаційних заходів», – написав він у коментарі до світлини.

Як повідомлялося, у Карпатах рятувальники два дні у сильний мороз шукали туриста, який самотужки спробував підкорити гору Піп Іван Мармароський та загубився.

Львів’янина знайшли на полонині Струнга надвечір 15 січня – за пів кілометра від українського кордону – на території Румунії.

25-річний львів’янин Стефан сам пішов в похід на гору Піп Іван Мармароський (1936 м). Вдень 14 січня був сильний снігопад, який дав приріст снігу понад 50 см. Турист втратив орієнтир та загубився. Львів’янин сам зателефонував рятувальникам. Також до волонтерів ввечері подзвонив його друг, скинув приблизні координати заблукалого і попросив допомоги ще у пошукової групи.

«Він розповів, що його засипає снігом, болить нога, два рази він відкопував свій намет від снігу, бо такі сильні снігопади ламають намет. О 10 вечора два наші волонтери на скітурі (гірські лижі, на яких можна ходити) вирушили на пошуки», – розповів волонтер Олексій Тригуб’як.

Загубленого під час хуртовини Стефана віднайшли за 2-3 години десь за півкілометра від кордону на румунській стороні.

«Знайшли туриста за світлом його ліхтарика вже без намета, він важко пересувався. Наші хлопці перетрусили його рюкзак, викинули все зайве, щоб полегшити його. І почали транспортувати його на пластиковій ак’ї (евакуаційній ноші, що ковзає по снігу). Близько 7 ранку вони були на хребті гори Піп Іван. За допомогою 40-метрової мотузки і альпіністського спорядження спустили його з гори вниз. О 6 годині вечора 15 січня його доставили до гірського притулку», – повідомив Олексій Тригуб’як.

Порятунок заблукалого туриста тривав близько 20 годин. Варто зазначити, що всі волонтери гірського притулку Marmaros Rescue Hut, який розташований на полонині Струнга (1470 м), – альпіністи, лижники, дехто має відношення до рятувальних служб. Вони селять і консультують туристів, які приїжджають кататися. Також допомагають рятувальникам шукати заблукалих і евакуйовувати травмованих. Зараз хлопці збирають гроші, щоб купити снігохід.

Раніше закарпатські рятувальники попереджали, що 14 січня в Карпатах очікується хуртовина, туристам радили не ходити у гори.