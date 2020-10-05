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    Влада Чехії ввела режим надзвичайної ситуації

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    <span>Влада Чехії відновила в понеділок в країні режим НС</span> - Влада Чехії ввела режим надзвичайної ситуації
    Влада Чехії відновила в понеділок в країні режим НС

    Цього року режим надзвичайної ситуації вже діяв на території Чехії з 12 березня до 17 травня

    У Чехії через поширення нового коронавірусу після майже піврічної перерви в понеділок відновлений режим надзвичайної ситуації (НС). Цього разу обмеження введені на місяць. Про це в понеділок, 5 жовтня інформує ТАСС.

    Глава МОЗ Чехії Роман Примула, який ініціював відновлення режиму НС, аргументував рішення тим, що він забезпечить кабміну можливість оперативно, виходячи з розвитку епідеміологічної ситуації, що погіршується, приймати соціально-обмежувальні заходи без необхідності звертатися до парламенту.

    Водночас, політик підкреслив, що економіку «вимикати» не будуть, і обмеження не торкнуться промислові підприємства.

    Своєю чергою президент республіки Мілош Земан закликав жителів країни «зціпити зуби» і витримати необхідний час, щоб побороти коронавірус. Він також заявив, що очікує від уряду рішучих заходів у боротьбі з хворобою.

    Супутні режиму НС обмежувальні заходи передбачають різке скорочення кількості проведених в країні культурних і спортивних заходів. Так, з понеділка кількість учасників громадських заходів надворі обмежена до 20 осіб, а в приміщеннях – до 10.

    Також з понеділка на два тижні закриті школи в районах, де коронавірусна інфекція поширюється найшвидшими темпами. З цього дня футбольні та хокейні зустрічі будуть проходити без уболівальників. Вводиться тимчасова заборона на оперні вистави та оперети.

    За останніми даними, в Чехії за весь час пандемії було виявлено 81711 випадків Covid-19, померли 722 людини. На цей момент в країні хворіють майже 37 тисяч осіб, госпіталізовано понад тисячу.

    Нагадаємо, раніше в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей. 30 вересня Чехія усе-таки ввела надзвичайний стан.

    Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно епідеміологічної ситуації.

    Також знову Польща та уряд Нідерландів посилює карантин.

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