Влада Чехії ввела режим надзвичайної ситуації



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Влада Чехії відновила в понеділок в країні режим НС

Цього року режим надзвичайної ситуації вже діяв на території Чехії з 12 березня до 17 травня

У Чехії через поширення нового коронавірусу після майже піврічної перерви в понеділок відновлений режим надзвичайної ситуації (НС). Цього разу обмеження введені на місяць. Про це в понеділок, 5 жовтня інформує ТАСС.

Глава МОЗ Чехії Роман Примула, який ініціював відновлення режиму НС, аргументував рішення тим, що він забезпечить кабміну можливість оперативно, виходячи з розвитку епідеміологічної ситуації, що погіршується, приймати соціально-обмежувальні заходи без необхідності звертатися до парламенту.

Водночас, політик підкреслив, що економіку «вимикати» не будуть, і обмеження не торкнуться промислові підприємства.

Своєю чергою президент республіки Мілош Земан закликав жителів країни «зціпити зуби» і витримати необхідний час, щоб побороти коронавірус. Він також заявив, що очікує від уряду рішучих заходів у боротьбі з хворобою.

Супутні режиму НС обмежувальні заходи передбачають різке скорочення кількості проведених в країні культурних і спортивних заходів. Так, з понеділка кількість учасників громадських заходів надворі обмежена до 20 осіб, а в приміщеннях – до 10.

Також з понеділка на два тижні закриті школи в районах, де коронавірусна інфекція поширюється найшвидшими темпами. З цього дня футбольні та хокейні зустрічі будуть проходити без уболівальників. Вводиться тимчасова заборона на оперні вистави та оперети.

За останніми даними, в Чехії за весь час пандемії було виявлено 81711 випадків Covid-19, померли 722 людини. На цей момент в країні хворіють майже 37 тисяч осіб, госпіталізовано понад тисячу.

Нагадаємо, раніше в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей. 30 вересня Чехія усе-таки ввела надзвичайний стан.

Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно епідеміологічної ситуації.

Також знову Польща та уряд Нідерландів посилює карантин.