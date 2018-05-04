Влада хоче забрати у зубожілого народу субсидії – Рабінович

Нардеп упевнений, що своїми новими ініціативами щодо скорочення субсидій уряд введе українців у ще більші борги

Уряд розробив нові правила нарахування субсидій, щоб витягнути з українців, які і так доведені до злиднів, ще більше грошей. Таку думку висловив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook. [READ_MORE] «Уряд скоротив норми споживання, з тим щоб витягнути з



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Вадим Рабінович

Нардеп упевнений, що своїми новими ініціативами щодо скорочення субсидій уряд введе українців у ще більші борги

Уряд розробив нові правила нарахування субсидій, щоб витягнути з українців, які і так доведені до злиднів, ще більше грошей. Таку думку висловив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

«Уряд скоротив норми споживання, з тим щоб витягнути з українців ще більше! З 1 травня в Україні почали діяти нові правила нарахування субсидій. Влада знову пішла на поводу у МВФ і скоротила українцям соціальні норми споживання тепло-, електроенергії та газу. Залишилося ще підвищити ціни на газ, як того вимагає МВФ, щоб добити українців. За новими правилами, тепер субсидія буде покривати не 330 кубометрів газу на опалення квартири площею 60 кв.м, а тільки 300. За додаткові 30 кубів доведеться платити, а це, згідно навіть нинішніми тарифами, - плюс 204 гривні в платіжки. Що стосується тепла, то в квартирі з центральним опаленням площею 60 кв. м субсидія покриватиме на 0,7 Гкал менше (замість 3,28 - 2,5 Гкал). Таким чином, якщо, наприклад, сім'я в Києві не скоротить споживання до мінімуму, їй доведеться заплатити додаткові 1411 грн», - обурився політик.

Він також висловив обурення щодо втрати залишків коштів на рахунках відповідальних платників.

«Крім того, тепер сім'я, яка отримувала субсидію на комуналку, але економила і споживала менше норми, залишки на своїх рахунках втратить. Тобто навіть якщо вам вдалося якимось чином заплатити за послуги ЖКГ наперед, щоб потім менше платити, то цю переплату у вас просто заберуть! »- констатував парламентарій.

Нардеп упевнений, що своїми новими ініціативами щодо скорочення субсидій уряд введе українців в ще більші борги.

«Тих, хто не в змозі платити за послуги ЖКГ, приведуть в борги ще більше! Ще одне «геніальне» нововведення - заберуть субсидії у боржників по ЖКГ. Згідно з даними Держстату, загальний борг українців за комуналку в березні 2018 виріс на 2 млрд і становить вже 38,5 млрд грн. Забираючи субсидії у людей, які і так не мають можливості заплатити, уряд вганяє народ в ще більші борги, в повну убогість!» - підкреслив лідер «За життя».

Крім того, він розповів про плани Кабміну забрати субсидії у тих, хто отримує нову підвищену «мінімалку», щоб люди навіть не встигли відчути цю незначну прибавку.

«І якщо раніше субсидії надавалися з урахуванням доходу сім'ї за календарний рік, то тепер буде враховуватися дохід за 4 кварталів (Відповідно, дані будуть змінюватися поквартально, - ред.). Таким чином Кабмін хоче відсікти тих, хто з Нового року отримує нову підвищену «мінімалку». Уряд вирішив, що 3723 гривні досить для «повноцінної» життя без субсидій! І замість того щоб купити шматок хліба, українець тепер заплатить цієї незначної надбавкою за комуналку», - зазначив Вадим Рабінович.

На його думку, сьогодні субсидії - це єдина можливість вижити для більшості громадян, проте влада хоче позбавити народ і цього.

«З огляду на абсолютно неефективні реформи уряду, субсидії сьогодні є єдиною можливістю вижити для більшості українців. Проте влада і це хоче забрати. Кількість субсідіантів в країні, безумовно, треба скорочувати. Але треба не позбавляти народ останнього шансу на виживання, а займатися розвитком економіки і поліпшенням матеріального стану громадян. Треба будувати країну, де людям не потрібні будуть допомоги по бідності у вигляді субсидій! Партія «За життя» знає шлях такого будівництва - і після приходу до влади буде це робити!» - резюмував політик.